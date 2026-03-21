La Cuisine Compagnie Maboul Distorsion

1290 Rue de Chenonceaux Dierre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Spectacle la cuisine Compagnie Maboul Distorsion

L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on lui obéisse au moindre froncement de sourcil. L’autre est le bon à rien, souffre-douleur et victime désignée de ce chef cuisinier aux allures de savant fou. De coups de fouet en coups de couteau, une recette de cuisine a priori anodine va faire monter la sauce la moutarde leur monte au nez, et la situation tourne évidemment au vinaigre. On s’en régale d’avance ! .

1290 Rue de Chenonceaux Dierre 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

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English :

Sunday, September 21, 2025, at 8:30pm, come and enjoy the concert MA DAME, TRESGENTE ET BELLE at Dierre Church.

L’événement La Cuisine Compagnie Maboul Distorsion Dierre a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER