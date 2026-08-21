UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chambéry

La cuisine en héritage, Musée Savoisien, Chambéry

samedi 19 septembre 2026 · Musée Savoisien · Chambéry

La cuisine en héritage, Musée Savoisien, Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Savoisien
Adresse
Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
Dans la limite des places disponibles

La cuisine en héritage 19 et 20 septembre Musée Savoisien Savoie

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez à la sauvegarde du patrimoine culinaire savoyard en partageant vos recettes !
Les médiatrices vous donnent rendez-vous dans la salle « Ressources et alimentation » du musée pour échanger autour de la cuisine d’ici ou d’ailleurs. La transmission permet de faire vivre et de sauvegarder ce patrimoine immatériel, alors à vos recettes !
Profitez-en pour assister à la projection du documentaire « La cuisine, c’est du patrimoine » (12 minutes) dans la salle Pantaléon Costa de Beauregard.
Atelier animé en continu dans le musée par les médiatrices.

Musée Savoisien Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33456424343 http://www.musee-savoisien.fr Ancien couvent franciscain fondé au XIIIe siècle, devenu palais épiscopal en 1779. Le cloître du XVIIe siècle jouxte la cathédrale. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.
Participez à la sauvegarde du patrimoine culinaire savoyard en partageant vos recettes !

© Département de la Savoie

À voir aussi à Chambery (Savoie)