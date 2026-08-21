La cuisine en héritage, Musée Savoisien, Chambéry
samedi 19 septembre 2026 · Musée Savoisien · Chambéry
Informations pratiques
La cuisine en héritage 19 et 20 septembre Musée Savoisien Savoie
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Participez à la sauvegarde du patrimoine culinaire savoyard en partageant vos recettes !
Les médiatrices vous donnent rendez-vous dans la salle « Ressources et alimentation » du musée pour échanger autour de la cuisine d’ici ou d’ailleurs. La transmission permet de faire vivre et de sauvegarder ce patrimoine immatériel, alors à vos recettes !
Profitez-en pour assister à la projection du documentaire « La cuisine, c’est du patrimoine » (12 minutes) dans la salle Pantaléon Costa de Beauregard.
Atelier animé en continu dans le musée par les médiatrices.
Musée Savoisien Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33456424343 http://www.musee-savoisien.fr Ancien couvent franciscain fondé au XIIIe siècle, devenu palais épiscopal en 1779. Le cloître du XVIIe siècle jouxte la cathédrale. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.
Participez à la sauvegarde du patrimoine culinaire savoyard en partageant vos recettes !
© Département de la Savoie
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