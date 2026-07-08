Informations pratiques

Castandet

La culture du chanvre, une plante encoe méconnue

Castandet Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Le chanvre une plante d’avenir ! Le collectif Camb’Adour, ce sont 10 paysans des Landes Intérieures qui, en 2024,

créent la marque Chanvrement landais pour développer une filière territoriale autour du chanvre et de ses produits. Le chanvre possède de nombreux intérêts. Il n’utilise pas d’engrais chimiques (responsables de gaz à effets de serre), de produits phytosanitaires (responsables de la pollution de l’eau, des sols, de l’air et ayant des rôles de perturbateurs endocriniens) et sa culture a de faibles besoins en eau. Pour eux, c’est une plante plus adaptée aux conditions climatiques de demain. Venez découvrir cette plante et sa production en plein champs avec un agriculteur du collectif à Castandet. .

Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98

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English : La culture du chanvre, une plante encoe méconnue

L’événement La culture du chanvre, une plante encoe méconnue Castandet a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grenade