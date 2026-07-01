Visite de la Maison du patrimoine Castandétois, Maison du Patrimoine Castandétois, Castandet

Informations pratiques

Visite de la Maison du patrimoine Castandétois Samedi 19 septembre, 14h00 Maison du Patrimoine Castandétois Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Terre de poterie et de potiers, Castandet tire sa renommée de cette activité ancestrale, dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Elle atteint son apogée au XIXe siècle et se poursuit jusqu’au premier quart du XXe siècle.

Les potiers de Castandet fabriquaient de nombreux ustensiles ménagers résistants au feu : casseroles et cafetières de toutes tailles, bols, assiettes, pots à confit, passoires, fromagers, bouteilles, jattes, bannes et bien d’autres objets.

Découvrez cette précieuse collection, constituée au fil des années et présentée depuis 2024 à la Maison du patrimoine castandétois. La visite commentée est assurée par les membres de l’association des Amis du patrimoine castandétois.

Maison du Patrimoine Castandétois Place de l’Eglise, 40270 Castandet Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

Terre de poterie et de potiers, Castandet tire sa notoriété de cette activité dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Toutefois, c’est essentiellement au 19ième siècle et jusqu’au quart du que…

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