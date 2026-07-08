Informations pratiques

Castandet

Atelier modelage d’argile et visite du musée de la Maison du Patrtimoine Castandétois

Castandet Landes

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:30:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez le plaisir de façonner la matière lors de notre atelier de modelage d’argile dans un cadre inspirant et rempli d’histoire !

Vous serez accompagnés de Sophie Martin, des Couleurs Pour Le Dire , pour le modelage et de l’association des Amis du Patrimoine Castandétois pour découvrir l’histoire de l’ancien village de potiers de Castandet tout en mettant les mains dans l’argile. Une expérience artistique enrichissante et accessible à tous. .

Castandet 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98

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English : Atelier modelage d’argile et visite du musée de la Maison du Patrtimoine Castandétois

L’événement Atelier modelage d’argile et visite du musée de la Maison du Patrtimoine Castandétois Castandet a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grenade