La Cyclo JPP Neuf de Coeur Place de l’Ambiance Arâches-la-Frasse
La Cyclo JPP Neuf de Coeur Place de l’Ambiance Arâches-la-Frasse dimanche 5 juillet 2026.
Arâches-la-Frasse
La Cyclo JPP Neuf de Coeur
Place de l’Ambiance Cluses Les Carroz Arâches-la-Frasse Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
La beauté des cols Alpins, l’engagement sportif et personnel, le partage avec Jean-Pierre Papin, une belle cause, la convivialité… C’est encore et toujours l’ADN de la Cyclo JPP Neuf de Coeur, prévue le dimanche 05 juillet 2026.
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Place de l’Ambiance Cluses Les Carroz Arâches-la-Frasse 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 90 00 04 com@lescarroz.com
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English : Hill climb challenge JPP 9 de Coeur
3 NEW ROUTES: 65 KM, 90 KM and 120 KM
The Cyclo JPP Neuf de Coeur 2023 has huge new features and challenges in store for you.
L’événement La Cyclo JPP Neuf de Coeur Arâches-la-Frasse a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Les Carroz d’Arâches
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