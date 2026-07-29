La Cycloforesterie Les Hogues
samedi 22 août 2026 · Les Hogues
Informations pratiques
Les Hogues
La Cycloforesterie
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22 16:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez apprendre à entretenir et réparer votre bicyclette…
Afin de promouvoir la pratique du vélo, échanger les savoir - faire, favoriser l’autonomie des cyclistes, remettre en circulation des vélos délaissés, réutiliser les pièces détachées et recycler les matières premières…
Apportez vos chiffons, gants, bonne humeur et évitez les habits du dimanche
Tout public
Avec Rendez-vous les samedis 1, 8, 15, 22 août de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Sans rendez-vous les mercredis 5, 12, 19 août de 14h à 17h
Inscription auprès de Christophe 06 33 25 68 33 .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 33 25 68 33
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English : La Cycloforesterie
L’événement La Cycloforesterie Les Hogues a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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