La Dame Blanche Sortie Nature / NOCTURNE PAPILLONS Valorbiquet
vendredi 14 août 2026 · Valorbiquet
Informations pratiques
Valorbiquet
La Dame Blanche Sortie Nature / NOCTURNE PAPILLONS
1343 Route de la Chapelle Valorbiquet Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
NOCTURNE PAPILLONS Découverte des papillons de nuit / Association La Dame Blanche / 21h / 5€
>> RESERVATION OBLIGATOIRE
NOCTURNE PAPILLONS Découverte des papillons de nuit / Association La Dame Blanche / 21h / 5€y
>> RESERVATION OBLIGATOIRE .
1343 Route de la Chapelle Valorbiquet 14290 Calvados Normandie +33 6 15 91 59 98 animation@ladameblanche-csfs.fr
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English : La Dame Blanche Sortie Nature / NOCTURNE PAPILLONS
MOTH NIGHT: Discovering moths / La Dame Blanche Association / 9.00 pm / €5
>> BOOKING ESSENTIAL
L’événement La Dame Blanche Sortie Nature / NOCTURNE PAPILLONS Valorbiquet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme