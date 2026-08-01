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AGENDA · Valorbiquet

La Dame Blanche Sortie Nature / NOCTURNE PAPILLONS Valorbiquet

vendredi 14 août 2026 · Valorbiquet

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
1343 Route de la Chapelle
Ville
14290 Valorbiquet
Département
Calvados
Tarif

Valorbiquet

La Dame Blanche Sortie Nature / NOCTURNE PAPILLONS

1343 Route de la Chapelle Valorbiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

NOCTURNE PAPILLONS Découverte des papillons de nuit / Association La Dame Blanche / 21h / 5€
>> RESERVATION OBLIGATOIRE
NOCTURNE PAPILLONS Découverte des papillons de nuit / Association La Dame Blanche / 21h / 5€y
>> RESERVATION OBLIGATOIRE   .

1343 Route de la Chapelle Valorbiquet 14290 Calvados Normandie +33 6 15 91 59 98  animation@ladameblanche-csfs.fr

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English : La Dame Blanche Sortie Nature / NOCTURNE PAPILLONS

MOTH NIGHT: Discovering moths / La Dame Blanche Association / 9.00 pm / €5
>> BOOKING ESSENTIAL

L’événement La Dame Blanche Sortie Nature / NOCTURNE PAPILLONS Valorbiquet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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