La Dame Blanche Sortie Nature / RALLYE NATURE Rue Roger Aini Lisieux

Informations pratiques

Lisieux

La Dame Blanche Sortie Nature / RALLYE NATURE

Rue Roger Aini Arboretum de Lisieux Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

RALLYE NATURE Découverte de la faune et de la flore normande / Arboretum de Lisieux / 14h / 5€

>> RESERVATION OBLIGATOIRE

RALLYE NATURE Découverte de la faune et de la flore normande / Arboretum de Lisieux / 14h / 5€

>> RESERVATION OBLIGATOIREOIRE .

Rue Roger Aini Arboretum de Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 15 91 59 98 animation@ladameblanche-csfs.fr

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English : La Dame Blanche Sortie Nature / RALLYE NATURE

NATURE TOUR: Discover Normandy’s flora and fauna / Lisieux Arboretum / 2.00 pm / €5

>> BOOKING ESSENTIAL

L’événement La Dame Blanche Sortie Nature / RALLYE NATURE Lisieux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme