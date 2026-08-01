La Dame Blanche Sortie Nature / RALLYE NATURE Rue Roger Aini Lisieux
samedi 22 août 2026 · Rue Roger Aini · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
La Dame Blanche Sortie Nature / RALLYE NATURE
Rue Roger Aini Arboretum de Lisieux Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
RALLYE NATURE Découverte de la faune et de la flore normande / Arboretum de Lisieux / 14h / 5€
>> RESERVATION OBLIGATOIRE
RALLYE NATURE Découverte de la faune et de la flore normande / Arboretum de Lisieux / 14h / 5€
>> RESERVATION OBLIGATOIREOIRE .
Rue Roger Aini Arboretum de Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 15 91 59 98 animation@ladameblanche-csfs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Dame Blanche Sortie Nature / RALLYE NATURE
NATURE TOUR: Discover Normandy’s flora and fauna / Lisieux Arboretum / 2.00 pm / €5
>> BOOKING ESSENTIAL
L’événement La Dame Blanche Sortie Nature / RALLYE NATURE Lisieux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme