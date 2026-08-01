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AGENDA · Lisieux

La Dame Blanche Sortie Nature / RALLYE NATURE Rue Roger Aini Lisieux

samedi 22 août 2026 · Rue Roger Aini · Lisieux

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Roger Aini
Adresse
Arboretum de Lisieux
Ville
14100 Lisieux
Département
Calvados
Tarif

Lisieux

La Dame Blanche Sortie Nature / RALLYE NATURE

Rue Roger Aini Arboretum de Lisieux Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

RALLYE NATURE Découverte de la faune et de la flore normande / Arboretum de Lisieux / 14h / 5€
>> RESERVATION OBLIGATOIRE
RALLYE NATURE Découverte de la faune et de la flore normande / Arboretum de Lisieux / 14h / 5€
>> RESERVATION OBLIGATOIREOIRE   .

Rue Roger Aini Arboretum de Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 15 91 59 98  animation@ladameblanche-csfs.fr

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English : La Dame Blanche Sortie Nature / RALLYE NATURE

NATURE TOUR: Discover Normandy’s flora and fauna / Lisieux Arboretum / 2.00 pm / €5
>> BOOKING ESSENTIAL

L’événement La Dame Blanche Sortie Nature / RALLYE NATURE Lisieux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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