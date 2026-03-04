La danse des renards, Espace Culturel Robert Hossein, Merville

La danse des renards Dimanche 29 mars, 18h00 Espace Culturel Robert Hossein Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T18:00:00+02:00 – 2026-03-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T18:00:00+02:00 – 2026-03-29T20:00:00+02:00

Espace Culturel Robert Hossein 19 Rue du Pont de Pierre, 59660 Merville Merville 59660 Nord Hauts-de-France https://culturemerville.fr/

dans le cadre de La caravane belge / une frite + une bière offertes !