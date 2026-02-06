La déferlante d’été, spectacle enfants, Barto Rue de la Corbinière Pornic

Pornic

La déferlante d’été, spectacle enfants, Barto

Rue de la Corbinière Espace vert de la Mairie du Clion sur Mer Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:30:00

fin : 2026-08-05 18:30:00

Date(s) :

2026-08-05

La Déferlante: les rues se transforment en scènes vivantes et les artistes ambulants plein d’humour captivent le public. Spectacle enfants, comique acrobatique par la Cie Théâtre Gili.

Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique qui sait plaire à son public autant par ses exploits techniques que par ses trucs loufoques.

Contorsionniste, clown, il se définit plutôt comme un comique acrobatique Il faut voir ce personnage lunaire coiffé d’un casque en cuir d’antan passer un cintre.

Barto jongle avec des torches enflammées, en équilibre précaires sur une jambe et sur un fil.

Il imite des animaux avec pour seul accessoire un gant de vaisselle rose et ses talents de mime.

Un spectacle coloré où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie, équilibre, toujours agrémenté d’un brin de folie.

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Rue de la Corbinière Espace vert de la Mairie du Clion sur Mer Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 culture@pornic.fr

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English :

La Déferlante: the streets are transformed into living stages as humorous travelling performers captivate the public. Children’s show, acrobatic comedy by Cie Théâtre Gili.

L’événement La déferlante d’été, spectacle enfants, Barto Pornic a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic