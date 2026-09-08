La dernière d’Amarres : Chest. + Vera Daisies + Trainfantome, La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux, Nantes

Informations pratiques

La dernière d’Amarres : Chest. + Vera Daisies + Trainfantome Samedi 24 octobre, 20h00 La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux Loire-Atlantique

A partir de 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00

Amarres Production revient faire du bruit pour sa dernière soirée avec une programmation d’artistes de la nouvelle scène du rock indépendant français !

CHEST. (Paris)

Entre riffs bruitistes, décibels déchaînés et refrains accrocheurs, les concerts de chest. sont de véritables fêtes cathartiques où danse, pogos et chants se mêlent, emportant le public dans un élan collectif. Après avoir ouvert pour DITZ, KNIVES ou Heavy Lungs et donné plusieurs concerts à Dublin, le groupe parisien s’impose désormais comme une figure incontournable de la scène post-punk et noise rock et prépare, single après single, un album que l’on attend avec impatience.

Lotus Eater : https://www.youtube.com/watch?v=jnJzsItrFnU

VERA DAISIES (Lille)

Ex-membre du duo Ottis Cœur, Vera Daisies lance son projet solo : un indie-rock frontal et incandescent, où grunge, pop et shoegaze se mêlent à une écriture tranchante et mélodique. Après avoir ouvert pour The Libertines, Tess Parks ou encore le groupe londonien Sorry, elle dévoile son premier EP « Clever Girl » en janvier 2026, qui révèle les différentes couleurs de son projet. Elle transforme les désillusions amoureuses en cris d’émancipation et dessine un univers où ses illustrations dialoguent constamment avec le son, porté par une énergie brute et sans concession.

Can’t Blame You : https://www.youtube.com/watch?v=j93UGo2mLrk

TRAINFANTOME (Nantes)

Trainfantome est un groupe Nantais aux influences Emo / Grunge. A la croisée des chemins entre les goths trop malheureux pour être punk dans les 80’s, les losers à l’écart du grand triomphe « alternatif » des 90’s ou les marginaux trop emo pour se fondre dans le moule à l’arrivée de l’an 2000, la musique de Trainfantome fédère plusieurs générations de perdants magnifiques. Sincère et émotionnel, le songwritting rappelle celui de la scène indépendante Américaine : une Pop noisy à fleur de peau, parfois shoegaze, parfois Post-Harcore, comme si le Elliott Smith de Heatmiser avait rencontré Deftones dans un PMU en Bretagne

Here The Mairmaids Play : https://www.youtube.com/watch?v=G2odVNi9e88

La Fabrique Ile de Nantes – Stereolux 4 Boulevard Léon Bureau Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/amarres-production/evenements/chest-vera-daisies-trainfantome »}] [{« data »: {« author »: « Howlin Banana », « cache_age »: 86400, « description »: « chest. – « Lotus Eater »nnMusic & Lyrics by ChestnDirected by Negativevisual (Robin Rauner + Nicolas Acquaviva)nRecorded & Mixed by Thibault MoucronnMastered by Felix Davis », « type »: « video », « title »: « chest. – Lotus Eater (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/jnJzsItrFnU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=jnJzsItrFnU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCXrQQwKOikUE26Wa95Z0nww », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Léa Noblet