La dernière porte ouverte des biquettes de Roscadec Lieu-dit Roscadec Scaër
dimanche 13 septembre 2026 · Lieu-dit Roscadec · Scaër
Informations pratiques
Scaër
La dernière porte ouverte des biquettes de Roscadec
Lieu-dit Roscadec Les biquettes de Roscadec Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Les biquettes de Roscadec vous accueillent une dernière fois à la ferme pour une journée festive.
9 h 30 Traite des chèvres
11 h 18 h Balades ludiques autour de la ferme, jeux, musique, crêpes, gâteaux et boissons.
Possibilité d’apporter votre propre pique-nique. .
Lieu-dit Roscadec Les biquettes de Roscadec Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 66 62 80 26
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English :
L’événement La dernière porte ouverte des biquettes de Roscadec Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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