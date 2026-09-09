La dernière porte ouverte des biquettes de Roscadec Lieu-dit Roscadec Scaër

Informations pratiques

Scaër

La dernière porte ouverte des biquettes de Roscadec

Lieu-dit Roscadec Les biquettes de Roscadec Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Les biquettes de Roscadec vous accueillent une dernière fois à la ferme pour une journée festive.

9 h 30 Traite des chèvres

11 h 18 h Balades ludiques autour de la ferme, jeux, musique, crêpes, gâteaux et boissons.

Possibilité d’apporter votre propre pique-nique. .

Lieu-dit Roscadec Les biquettes de Roscadec Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 66 62 80 26

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English :

L’événement La dernière porte ouverte des biquettes de Roscadec Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS