La dernière tournée Radio Nova à Étauliers Étauliers
La dernière tournée Radio Nova à Étauliers Étauliers samedi 20 juin 2026.
Étauliers
La dernière tournée Radio Nova à Étauliers
1 Place des Halles Étauliers Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La Dernière tournée arrive à Étauliers !
Rendez-vous le 20 juin pour une soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur !
Dans le cadre de La Dernière Tournée, l’équipe part sur les routes de France pour une série d’émissions exceptionnelles ⭐
Du 16 juin au 14 juillet, Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Aymeric Lompret et Pierre-Emmanuel Barré feront étape dans 9 villes pour des émissions en public, en plein air et 100% gratuites, diffusées en direct sur Radio Nova. ️ .
1 Place des Halles Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine accueil@etauliers.fr
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English : La dernière tournée Radio Nova à Étauliers
L’événement La dernière tournée Radio Nova à Étauliers Étauliers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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