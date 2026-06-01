Étauliers

La dernière tournée Radio Nova à Étauliers

1 Place des Halles Étauliers Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Dernière tournée arrive à Étauliers !

Rendez-vous le 20 juin pour une soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur !

Dans le cadre de La Dernière Tournée, l’équipe part sur les routes de France pour une série d’émissions exceptionnelles ⭐

Du 16 juin au 14 juillet, Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Aymeric Lompret et Pierre-Emmanuel Barré feront étape dans 9 villes pour des émissions en public, en plein air et 100% gratuites, diffusées en direct sur Radio Nova. ️ .

1 Place des Halles Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine accueil@etauliers.fr

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English : La dernière tournée Radio Nova à Étauliers

L’événement La dernière tournée Radio Nova à Étauliers Étauliers a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde