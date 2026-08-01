Informations pratiques

Sorde-l’Abbaye

La Diagonale des Gaves

Fronton Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:15:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

À l’occasion de l’ouverture des Fêtes de Sorde-l’Abbaye, le comité des fêtes organise La Diagonale des Gaves avec un trail de 8 km 200 D+. Ouvert à tous à partir de 16 ans.

À l’occasion de l’ouverture des Fêtes de Sorde-l’Abbaye, le comité des fêtes organise La Diagonale des Gaves avec un trail de 8 km 200 D+. Ouvert à tous à partir de 16 ans. .

Fronton Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : La Diagonale des Gaves

%C0 To mark the opening of the Sorde-l’Abbaye Festival, the festival committee is organizing La Diagonale des Gaves, an 8-km trail run with 200 meters of elevation gain. Open to everyone ages 16 and up.

L’événement La Diagonale des Gaves Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans