La Diagonale des Gaves Sorde-l’Abbaye
vendredi 21 août 2026 · Sorde-l'Abbaye
Informations pratiques
Sorde-l’Abbaye
La Diagonale des Gaves
Fronton Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:15:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
À l’occasion de l’ouverture des Fêtes de Sorde-l’Abbaye, le comité des fêtes organise La Diagonale des Gaves avec un trail de 8 km 200 D+. Ouvert à tous à partir de 16 ans.
À l’occasion de l’ouverture des Fêtes de Sorde-l’Abbaye, le comité des fêtes organise La Diagonale des Gaves avec un trail de 8 km 200 D+. Ouvert à tous à partir de 16 ans. .
Fronton Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : La Diagonale des Gaves
%C0 To mark the opening of the Sorde-l’Abbaye Festival, the festival committee is organizing La Diagonale des Gaves, an 8-km trail run with 200 meters of elevation gain. Open to everyone ages 16 and up.
L’événement La Diagonale des Gaves Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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