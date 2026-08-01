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Soirée astronomie: Sous les étoiles de Bel-Air Sorde-l’Abbaye

samedi 29 août 2026 · Sorde-l'Abbaye

Soirée astronomie: Sous les étoiles de Bel-Air Sorde-l’Abbaye

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Ferme de Bel-Air
Ville
40300 Sorde-l'Abbaye
Département
Landes
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Sorde-l’Abbaye

Soirée astronomie: Sous les étoiles de Bel-Air

Ferme de Bel-Air Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Les Amis de Sorde organisent une soirée Astronomie sur les coteaux de Bel-Air à Sorde l’Abbaye.
Au programme de la soirée conférence, débat, apéritif-tapas, et observation du ciel au télescope.
Les Amis de Sorde organisent une soirée sur le thème de l’astronomie et de la géologie, sur les coteaux de Bel-Air à Sorde l’Abbaye.
Au programme de la soirée conférence, débat, apéritif-tapas, et observation du ciel au télescope.
L’animation sera assurée par les membres de l’Observatoire astronomique de Dax.
La participation est de 15€ par personne pour les différentes animations et l’apéritif tapas
Réservation Obligatoire avant le lundi 24 août au
06.32.57.11.14 / 06.32.80.35.29 / amis.de.sorde@gmail.com   .

Ferme de Bel-Air Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 57 11 14  amis.de.sorde@gmail.com

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English : Soirée astronomie: Sous les étoiles de Bel-Air

The Friends of Sorde organize an Astronomy evening on the slopes of Bel-Air in Sorde l’Abbaye.
On the program: film, lecture, debate, aperitif and telescopic observation of the sky.
Reservations required by September 9. 15/person.

L’événement Soirée astronomie: Sous les étoiles de Bel-Air Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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