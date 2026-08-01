Informations pratiques

Sorde-l’Abbaye

Soirée astronomie: Sous les étoiles de Bel-Air

Ferme de Bel-Air Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Les Amis de Sorde organisent une soirée Astronomie sur les coteaux de Bel-Air à Sorde l’Abbaye.

Au programme de la soirée conférence, débat, apéritif-tapas, et observation du ciel au télescope.

Les Amis de Sorde organisent une soirée sur le thème de l’astronomie et de la géologie, sur les coteaux de Bel-Air à Sorde l’Abbaye.

Au programme de la soirée conférence, débat, apéritif-tapas, et observation du ciel au télescope.

L’animation sera assurée par les membres de l’Observatoire astronomique de Dax.

La participation est de 15€ par personne pour les différentes animations et l’apéritif tapas

Réservation Obligatoire avant le lundi 24 août au

06.32.57.11.14 / 06.32.80.35.29 / amis.de.sorde@gmail.com .

Ferme de Bel-Air Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 57 11 14 amis.de.sorde@gmail.com

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English : Soirée astronomie: Sous les étoiles de Bel-Air

The Friends of Sorde organize an Astronomy evening on the slopes of Bel-Air in Sorde l’Abbaye.

On the program: film, lecture, debate, aperitif and telescopic observation of the sky.

Reservations required by September 9. 15/person.

L’événement Soirée astronomie: Sous les étoiles de Bel-Air Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pays d’Orthe et Arrigans