La dictée francophone France-Québec 2026 Médiathèque Le polygone Avallon

La dictée francophone France-Québec 2026

Médiathèque Le polygone 2 bis rue du général Leclerc Avallon Yonne

Début : 2026-03-21 15:00:00

La dictée francophone France-Québec 2026, cette année la Bresse, le Maroc, le Québec seront à l’honneur!

Les 3 lauréats nationaux seront récompensés. Yonne Québec offrira un assortiment de produits québécois aux 3 meilleures dictées de l’ Yonne .

Médiathèque Le polygone 2 bis rue du général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 24 37 24 yonne.quebec@gmail.com

