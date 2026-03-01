La dictée francophone France-Québec 2026 Médiathèque Le polygone Avallon
La dictée francophone France-Québec 2026 Médiathèque Le polygone Avallon samedi 21 mars 2026.
Début : 2026-03-21 15:00:00
La dictée francophone France-Québec 2026, cette année la Bresse, le Maroc, le Québec seront à l’honneur!
Les 3 lauréats nationaux seront récompensés. Yonne Québec offrira un assortiment de produits québécois aux 3 meilleures dictées de l’ Yonne .
Médiathèque Le polygone 2 bis rue du général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 24 37 24 yonne.quebec@gmail.com
