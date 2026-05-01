Trébeurden

La Diguiz’ 2026

Parking du Castel Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:30:00

fin : 2026-05-24 20:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Participez à une journée haute en couleurs avec la Diguiz’ ! Courses déguisées, animations pour petits et grands, restauration toute la journée.

Cette année, la course se déroulera au profit de l’association La Banque Alimentaire Côtes D’Armor (Lannion) !

Adultes 4 km

Enfants 600m .

Parking du Castel Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 01 58 48

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English :

L’événement La Diguiz’ 2026 Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose