La Diguiz’ 2026 Trébeurden
La Diguiz’ 2026 Trébeurden dimanche 24 mai 2026.
Trébeurden
La Diguiz’ 2026
Parking du Castel Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:30:00
fin : 2026-05-24 20:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Participez à une journée haute en couleurs avec la Diguiz’ ! Courses déguisées, animations pour petits et grands, restauration toute la journée.
Cette année, la course se déroulera au profit de l’association La Banque Alimentaire Côtes D’Armor (Lannion) !
Adultes 4 km
Enfants 600m .
Parking du Castel Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 01 58 48
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English :
L’événement La Diguiz’ 2026 Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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