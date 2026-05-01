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La Diguiz’ 2026 Trébeurden

La Diguiz’ 2026 Trébeurden dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Parking du Castel

Ville : 22560 Trébeurden

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Trébeurden

La Diguiz’ 2026

Parking du Castel Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 15:30:00
fin : 2026-05-24 20:30:00

Date(s) :
2026-05-24

Participez à une journée haute en couleurs avec la Diguiz’ ! Courses déguisées, animations pour petits et grands, restauration toute la journée.
Cette année, la course se déroulera au profit de l’association La Banque Alimentaire Côtes D’Armor (Lannion) !
Adultes 4 km
Enfants 600m   .

Parking du Castel Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 01 58 48 

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English :

L’événement La Diguiz’ 2026 Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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