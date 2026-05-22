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Marché des créateurs Trébeurden

Marché des créateurs Trébeurden mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Rue de Traou-Meur

Ville : 22560 Trébeurden

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Trébeurden

Marché des créateurs

Rue de Traou-Meur Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-07-08

Marché artisanal niché derrière la plage, où créateurs et artistes exposent leurs œuvres. Flânez entre les étals colorés et laissez-vous séduire par une ambiance chaleureuse et conviviale. Une occasion idéale pour dénicher des trésors tout en profitant de la brise marine.   .

Rue de Traou-Meur Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Marché des créateurs Trébeurden a été mis à jour le 2026-05-19 par SITARMOR

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