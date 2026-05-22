Marché des créateurs Trébeurden
Marché des créateurs Trébeurden mercredi 8 juillet 2026.
Trébeurden
Marché des créateurs
Rue de Traou-Meur Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-08
Marché artisanal niché derrière la plage, où créateurs et artistes exposent leurs œuvres. Flânez entre les étals colorés et laissez-vous séduire par une ambiance chaleureuse et conviviale. Une occasion idéale pour dénicher des trésors tout en profitant de la brise marine. .
Rue de Traou-Meur Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Marché des créateurs Trébeurden a été mis à jour le 2026-05-19 par SITARMOR
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