Sarabande Rue de Keralegan Trébeurden
Sarabande Rue de Keralegan Trébeurden dimanche 5 juillet 2026.
Trébeurden
Sarabande
Rue de Keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
L’ensemble Sarabande vous offre une Invitation au Voyage .
Auriez vous envie de vous échapper au son d’une flûte ? Ou peut être en suivant un luth ? Ou une harpe ? .
Rue de Keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Sarabande Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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