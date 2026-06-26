Sarabande Rue de Keralegan Trébeurden

Trébeurden

Sarabande

Rue de Keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’ensemble Sarabande vous offre une Invitation au Voyage .

Auriez vous envie de vous échapper au son d’une flûte ? Ou peut être en suivant un luth ? Ou une harpe ? .

Rue de Keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Sarabande Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose