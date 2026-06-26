UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sarabande Rue de Keralegan Trébeurden

Sarabande Rue de Keralegan Trébeurden dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Rue de Keralegan
Adresse
Chapelle de Penvern
Ville
22560 Trébeurden
Département
Côtes-d'Armor
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Trébeurden

Sarabande

Rue de Keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

L’ensemble Sarabande vous offre une  Invitation au Voyage  .
Auriez vous envie de vous échapper au son d’une flûte ? Ou peut être en suivant un luth ? Ou une harpe ?   .

Rue de Keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sarabande Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Trébeurden (Côtes-d'Armor)