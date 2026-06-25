UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trébeurden

Concert Sarabande rue de Keralegan Trébeurden

dimanche 5 juillet 2026 · rue de Keralegan · Trébeurden

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
rue de Keralegan
Adresse
Chapelle de Penvern
Ville
22560 Trébeurden
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trébeurden

Concert Sarabande

rue de Keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Auriez vous envie de vous échapper au son d’une flûte? Ou d’un luth? Ou d’une harpe? SARABANDE vous invite au voyage avec douceur, gravité et légèreté.   .

rue de Keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 21 05 08 

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English :

L’événement Concert Sarabande Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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