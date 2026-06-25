Concert Sarabande rue de Keralegan Trébeurden
dimanche 5 juillet 2026 · rue de Keralegan · Trébeurden
Informations pratiques
Trébeurden
Concert Sarabande
rue de Keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Auriez vous envie de vous échapper au son d’une flûte? Ou d’un luth? Ou d’une harpe? SARABANDE vous invite au voyage avec douceur, gravité et légèreté. .
rue de Keralegan Chapelle de Penvern Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 21 05 08
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English :
L’événement Concert Sarabande Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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