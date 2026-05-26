Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Discoteca Salle des fêtes Arcizans-Dessus

La Discoteca Salle des fêtes Arcizans-Dessus samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : ARCIZANS-DESSUS

Ville : 65400 Arcizans-Dessus

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Arcizans-Dessus

La Discoteca

Salle des fêtes ARCIZANS-DESSUS Arcizans-Dessus Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Collectif le nid discoteca DJ sets variés et gourmands Sound System.
Buvette et restauration sur place.
  .

Salle des fêtes ARCIZANS-DESSUS Arcizans-Dessus 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie   collectif.lenid@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Collectif le nid discoteca Varied, gourmet DJ sets Sound System.
Refreshments and catering on site.

L’événement La Discoteca Arcizans-Dessus a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65