Arcizans-Dessus

La Discoteca

Salle des fêtes ARCIZANS-DESSUS Arcizans-Dessus Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Collectif le nid discoteca DJ sets variés et gourmands Sound System.

Buvette et restauration sur place.

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Salle des fêtes ARCIZANS-DESSUS Arcizans-Dessus 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie collectif.lenid@gmail.com

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English :

Collectif le nid discoteca Varied, gourmet DJ sets Sound System.

Refreshments and catering on site.

L’événement La Discoteca Arcizans-Dessus a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65