La Discoteca Salle des fêtes Arcizans-Dessus
La Discoteca Salle des fêtes Arcizans-Dessus samedi 13 juin 2026.
Arcizans-Dessus
La Discoteca
Salle des fêtes ARCIZANS-DESSUS Arcizans-Dessus Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Collectif le nid discoteca DJ sets variés et gourmands Sound System.
Buvette et restauration sur place.
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Salle des fêtes ARCIZANS-DESSUS Arcizans-Dessus 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie collectif.lenid@gmail.com
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English :
Collectif le nid discoteca Varied, gourmet DJ sets Sound System.
Refreshments and catering on site.
L’événement La Discoteca Arcizans-Dessus a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65