La Disparition de Josef Mengele | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

La Disparition de Josef Mengele | Théâtre Mercredi 27 janvier 2027, 20h45 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 14 € à 29 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-27T20:45:00+01:00 – 2027-01-27T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-27T20:45:00+01:00 – 2027-01-27T22:00:00+01:00

De 1943 à 1945, Mengele est responsable de l’assassinat de centaines de milliers de personnes et d’expérimentations médicales atroces. En 1949, il débarque à Buenos Aires sous une fausse identité. La traque a déjà commencé.

Sur scène, entouré de vestiges de cet officier nazi, Mikaël Chirinian captive grâce à la force du texte et à l’intensité de son jeu. Sans incarner Mengele, il en raconte l’histoire avec une justesse implacable, rappelant que l’homme ordinaire peut devenir un monstre.

Une œuvre essentielle qui nous confronte à l’un des chapitres les plus sombres de l’Histoire.

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Un seul-en-scène puissant, adapté du roman d’Olivier Guez (Prix Renaudot 2017), qui retrace l’une des plus grandes chasses à l’homme de la fin du XXe siècle : la cavale de Josef Mengele.

Jean-Philippe-Larribe