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La Disparition de Josef Mengele | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

mercredi 27 janvier 2027 · Théâtre de la Fleuriaye · Carquefou

La Disparition de Josef Mengele | Théâtre, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Début
mercredi 27 janvier 2027
Fin
mercredi 27 janvier 2027
Lieu
Théâtre de la Fleuriaye
Adresse
30 boulevard Ampère 44470 Carquefou
Ville
44470 Carquefou
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 14 € à 29 €

La Disparition de Josef Mengele | Théâtre Mercredi 27 janvier 2027, 20h45 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 14 € à 29 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-27T20:45:00+01:00 – 2027-01-27T22:00:00+01:00
Fin : 2027-01-27T20:45:00+01:00 – 2027-01-27T22:00:00+01:00

De 1943 à 1945, Mengele est responsable de l’assassinat de centaines de milliers de personnes et d’expérimentations médicales atroces. En 1949, il débarque à Buenos Aires sous une fausse identité. La traque a déjà commencé.

Sur scène, entouré de vestiges de cet officier nazi, Mikaël Chirinian captive grâce à la force du texte et à l’intensité de son jeu. Sans incarner Mengele, il en raconte l’histoire avec une justesse implacable, rappelant que l’homme ordinaire peut devenir un monstre.

Une œuvre essentielle qui nous confronte à l’un des chapitres les plus sombres de l’Histoire.

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.
Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.
Un seul-en-scène puissant, adapté du roman d’Olivier Guez (Prix Renaudot 2017), qui retrace l’une des plus grandes chasses à l’homme de la fin du XXe siècle : la cavale de Josef Mengele.

Jean-Philippe-Larribe

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