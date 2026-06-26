LA DOMITIENNE BALADES EN NATURE Vendres
LA DOMITIENNE BALADES EN NATURE Vendres mercredi 15 juillet 2026.
Vendres
LA DOMITIENNE BALADES EN NATURE
Vendres Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26
Une balade nature à la découverte de la faune et la flore des lagunes méditerranéennes vous est proposée les mercredis en juillet et août.
Une balade nature à la découverte de la faune et la flore des lagunes méditerranéennes vous est proposée les mercredis en juillet et août.
Accompagnés par un guide du littoral, vous profitez d’une escapade le long de l’étang de Vendres, à la rencontre des trésors cachés de cette zone humide Natura 2000 et d’un patrimoine naturel remarquable.
Parcours de 09h à 11h30 au départ du port du Chichoulet .
Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com
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English :
A nature walk to discover the flora and fauna of the Mediterranean lagoons is offered on Wednesdays in July and August.
L’événement LA DOMITIENNE BALADES EN NATURE Vendres a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT LA DOMITIENNE
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