Vendres

TRIO DUARTE

Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Quand la douceur des soirées d’été rencontre les saveurs du terroir, les Escales Gourmandes vous donnent rendez-vous au Petit Port du Chichoulet pour une expérience festive, gourmande et familiale.

Quand la douceur des soirées d’été rencontre les saveurs du terroir, les Escales Gourmandes vous donnent rendez-vous au Petit Port du Chichoulet pour une expérience festive, gourmande et familiale.

Au fil des quais, découvrez un marché nocturne authentique réunissant producteurs locaux, artisans, conchyliculteurs et créateurs du territoire. Entre dégustations de spécialités régionales, rencontres avec les exposants et balades au bord de l’eau, chacun trouvera de quoi éveiller sa curiosité et ses papilles.

L’ambiance se veut chaleureuse et conviviale, portée par une programmation musicale qui accompagne les visiteurs tout au long de la soirée. En famille ou entre amis, profitez d’un moment de détente dans un cadre exceptionnel où il fait bon flâner, partager et savourer.

Pour prolonger le plaisir, de nombreux food-trucks et kiosques gourmands installés sur les quais proposent une restauration variée mettant à l’honneur les produits de notre région.

Cette édition sera sublimée par Cœur Léger, un pianiste itinérant qui déambulera au cœur de l’événement avec son vélo spécialement aménagé. À travers une proposition artistique originale mêlant piano, voix et poésie, il invite le public à un voyage musical entre sonorités classiques et influences électro contemporaines. Cette fusion surprenante, élégante et rafraîchissante crée une atmosphère unique, propice à la rêverie, à la rencontre et à l’émotion.

Les Escales Gourmandes, c’est la promesse d’une soirée festive, gourmande et intergénérationnelle, au cœur du Petit Port du Chichoulet. Un rendez-vous incontournable de l’été à partager sans modération. .

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

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English :

When mild summer evenings meet local flavors, Escales Gourmandes invites you to Petit Port du Chichoulet for a festive, gourmet and family-friendly experience.

L’événement TRIO DUARTE Vendres a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT LA DOMITIENNE