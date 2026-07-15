Informations pratiques

Vendres

LES CHICHOUVINS 2026

Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Une soirée conviviale au port, à la rencontre de vignerons passionnés qui vous feront déguster leurs nectars et vous parleront de leur métier, ça vous dit ?

Alors venez !!! Les Chichouvins vous proposent de découvrir les vins des IGP des Coteaux d’Ensérune et des Coteaux de Béziers, labellisés Vignobles & Découvertes. Frémissement des papilles assuré !

Chichouvins 2026

Le lundi 27 Juillet, entre 19h et 23h, aura lieu le retour des Chichouvins sur le port du Chichoulet à Vendres-plage !

Une soirée conviviale au Port, au niveau de la Capitainerie, à la rencontre de vignerons passionnés, qui vous feront déguster leurs nectars et vous parleront de leur métier… Ca vous dit ?!?

L’entrée sur le site de l’évènement est gratuite !

Les Chichouvins vous proposent de découvrir les vins des IGP des Coteaux d’Ensérune et des Coteaux de Béziers, labellisés Vignobles & Découvertes. Frémissement des papilles assuré ! Le tout sur des airs de Fanfare avec Les Bananes Flambées !

Restauration sur place et dégustation de vins avec la présence du domaine Roquefeuille, domaine Cros -Reboul, domaine de Soustres et des VPE. .

Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

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English : LES CHICHOUVINS 2026

Would you like to spend a convivial evening in the port, meeting passionate winegrowers who’ll let you taste their nectars and talk about their trade?

Then come along! Les Chichouvins invite you to discover the wines of the IGP Coteaux d?Ensérune and Coteaux de Béziers, which have been awarded the Vignobles & Découvertes label. Guaranteed to tantalize the taste buds! All to the tunes of Peña and

L’événement LES CHICHOUVINS 2026 Vendres a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OT LA DOMITIENNE