Vendres

LA DOMITIENNE BALADES EN NATURE

Rue des Lavoirs Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Une balade nature à la découverte de la faune et la flore des lagunes méditerranéennes vous est proposée tous les mercredis en juillet et août.

Une balade nature à la découverte de la faune et la flore des lagunes méditerranéennes vous est proposée tous les mercredis en juillet et août.

Accompagnés par un guide du littoral, vous profitez d’une escapade le long de l’étang de Vendres, à la rencontre des trésors cachés de cette zone humide Natura 2000 et d’un patrimoine naturel remarquable.

Parcours de 09h à 11h30 au départ du parking du boulodrome de Vendres village .

Rue des Lavoirs Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

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English :

A nature walk to discover the flora and fauna of Mediterranean lagoons is offered every Wednesday in July and August.

L’événement LA DOMITIENNE BALADES EN NATURE Vendres a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT LA DOMITIENNE