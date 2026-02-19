LA FABRICA & JYIIX RAW BLUES Ille-sur-Têt
LA FABRICA & JYIIX RAW BLUES Ille-sur-Têt jeudi 30 avril 2026.
LA FABRICA & JYIIX RAW BLUES
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 30 Avril 2026 JYIIX RAW BLUES
Depuis 2012 J Y II X sinue dans les eaux troubles du raw blues, délivrant une musique aux accents chamaniques, invitant à la méditati…
.
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At La Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, April 30, 2026: JYIIX RAW BLUES
Since 2012 J Y II X have been meandering through the murky waters of raw blues, delivering music with shamanic overtones, inviting meditati…
L’événement LA FABRICA & JYIIX RAW BLUES Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2026-02-19 par OTI ROUSSILLON CONFLENT