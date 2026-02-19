LA FABRICA & JYIIX RAW BLUES Ille-sur-Têt

LA FABRICA & JYIIX RAW BLUES

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-30 18:30:00

fin : 2026-04-30

2026-04-30

A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 30 Avril 2026 JYIIX RAW BLUES

Depuis 2012 J Y II X sinue dans les eaux troubles du raw blues, délivrant une musique aux accents chamaniques, invitant à la méditati…

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21

At La Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, April 30, 2026: JYIIX RAW BLUES

Since 2012 J Y II X have been meandering through the murky waters of raw blues, delivering music with shamanic overtones, inviting meditati…

