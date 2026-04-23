Saint-Pardoux-Soutiers

La Fabrik Ouverture bar d’été

15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La Fabrik organise l’ouverture de son bar d’été avec une soirée chilienne. .

15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lesfabrigands.fr

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English : La Fabrik Ouverture bar d’été

L’événement La Fabrik Ouverture bar d’été Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-04-23 par CC Val de Gâtine