La Fabrik Ouverture bar d’été Saint-Pardoux-Soutiers
La Fabrik Ouverture bar d’été Saint-Pardoux-Soutiers vendredi 8 mai 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
La Fabrik Ouverture bar d’été
15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La Fabrik organise l’ouverture de son bar d’été avec une soirée chilienne. .
15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lesfabrigands.fr
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English : La Fabrik Ouverture bar d’été
L’événement La Fabrik Ouverture bar d’été Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-04-23 par CC Val de Gâtine