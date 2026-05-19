Pont-Sainte-Marie

La Fabrique Comedy Club

1001 Bières Pont-Sainte-Marie Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir des humoristes de talent, d’ici ou d’ailleurs, avec pour unique but de vous faire passer la meilleure soirée possible !



Au programme nouveaux artistes, nouveaux sketchs et plus d’une heure de rire pour bien démarrer le week-end.



Le 1001 Bières est l’endroit idéal pour partager un moment convivial autour d’une sélection soignée de bières artisanales, dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Une carte variée complète l’offre avec des burgers, grillades, planches à partager et tapas.



Infos utiles

> Parking gratuit sur place

> Le spectacle est gratuit, et si la soirée vous a plu, un chapeau passe en fin de show pour soutenir les artistes, vous donnez ce que vous voulez !

> Merci de vous présenter au moins 20 minutes avant le début du spectacle.



Réservez rapidement, les places partent vite !



L’équipe La Fabrique .

1001 Bières Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est contact@lafabriquetroyes.fr

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English :

L’événement La Fabrique Comedy Club Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne