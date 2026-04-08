Vide greniers Pont-Sainte-Marie
Vide greniers Pont-Sainte-Marie dimanche 6 septembre 2026.
Pont-Sainte-Marie
Vide greniers
Pont-Sainte-Marie Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
.
Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est +33 6 83 51 20 88
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English :
L’événement Vide greniers Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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