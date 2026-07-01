À la découverte de l’histoire des berges de Seine, Salle Pont-Hubert, Pont-Sainte-Marie

Informations pratiques

À la découverte de l’histoire des berges de Seine Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle Pont-Hubert Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire des berges de Seine à Pont-Sainte-Marie. La conférence sera couplée de panneaux disposés le long des berges de la Seine.

Salle Pont-Hubert 10, avenue Jean-Jaurès 10150 Pont-Sainte-Marie Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est 06 31 99 80 85

Découvrez l’histoire des berges de Seine à Pont-Sainte-Marie. cette conférence sera couplée de panneaux disposés le long des berges de Seine.

© Ville de Pont-Sainte-Marie