À la découverte de l’histoire des berges de Seine, Salle Pont-Hubert, Pont-Sainte-Marie
dimanche 20 septembre 2026 · Salle Pont-Hubert · Pont-Sainte-Marie
Informations pratiques
À la découverte de l’histoire des berges de Seine Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle Pont-Hubert Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’histoire des berges de Seine à Pont-Sainte-Marie. La conférence sera couplée de panneaux disposés le long des berges de la Seine.
Salle Pont-Hubert 10, avenue Jean-Jaurès 10150 Pont-Sainte-Marie Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est 06 31 99 80 85
Découvrez l’histoire des berges de Seine à Pont-Sainte-Marie. cette conférence sera couplée de panneaux disposés le long des berges de Seine.
© Ville de Pont-Sainte-Marie
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