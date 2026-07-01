AGENDA · Pont-Sainte-Marie
Découvrez les secrets de la restauration de la baie 20, Salle Pont-Hubert, Pont-Sainte-Marie
dimanche 20 septembre 2026 · Salle Pont-Hubert · Pont-Sainte-Marie
Informations pratiques
Découvrez les secrets de la restauration de la baie 20 Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle Pont-Hubert Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Un film sur la restauration de la baie 20 de l’église de Pont-Sainte-Marie vous sera présenté !
Salle Pont-Hubert 10, avenue Jean-Jaurès 10150 Pont-Sainte-Marie Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est 06 31 99 80 85
Un film sur la restauration de la baie 20 de l’église de Pont-Sainte-Marie vous sera présenté pour ces JEP !
© Ville de Pont-Sainte-Marie
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