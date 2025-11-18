La fabrique de billets, Le Vaisseau, Strasbourg

La fabrique de billets 11 – 25 mars, les mercredis Le Vaisseau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T14:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:00:00+01:00

Mercredis 11/18/25 mars 14h-17h

Deux médiateurs animeront cet atelier créatif à destination de tous les publics. À travers la fabrication de leurs propres billets de banque, les enfants seront sensibilisés aux techniques de sécurisation de la monnaie. Encre invisible, poinçonnage, papiers spéciaux, … ils tenteront de rendre leurs billets uniques et infalsifiables !

Le Vaisseau 1 Bis Rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg Strasbourg 67085 Neudorf Bas-Rhin Grand Est

Atelier créatif de fabrication de billets en utilisant des techniques de sécurisation (encre invisible, poinçonnage, …).