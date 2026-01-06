La fabrique de Groove Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes La Loco Quimperlé

La fabrique de Groove Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20 22:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La Fabrique de Groove est un atelier Musiques Actuelles du conservatoire de musique et de danse de Lorient.

Depuis 2010, ce collectif accueille une quinzaine de musiciennes et musiciens autour d’un répertoire Rythm ‘n blues, Soul et Funk… Au programme des reprises de Wilson Picket, The Blues Brothers, Aretha Franklin, Average White Band, James Brown, Amy Winehouse et bien d’autres encore !

Une revue dans la plus pure tradition South American section guitares, batterie, basse, clavier, cuivres et choristes, tout y est !

Le tout, basé sur le groove !!! .

