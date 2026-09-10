La fabrique des dieux (8/11 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

La fabrique des dieux (8/11 ans) 17 octobre 2026 – 2 janvier 2027 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne

Tarifs : 6€/4€/2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Fin : 2027-01-02T15:00:00+01:00 – 2027-01-02T16:30:00+01:00

Découvre dieux et légendes de la mythologie parmi les œuvres des collections, puis crée ton propre dieu et invente son histoire et ses pouvoirs.

Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620357150210400167 »}]

Un atelier pour les enfants de 8 à 11 ans mythologie

© Musée d’arts de Nantes