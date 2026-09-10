La fabrique des dieux (8/11 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes
samedi 17 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
La fabrique des dieux (8/11 ans) 17 octobre 2026 – 2 janvier 2027 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 6€/4€/2,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
Fin : 2027-01-02T15:00:00+01:00 – 2027-01-02T16:30:00+01:00
Découvre dieux et légendes de la mythologie parmi les œuvres des collections, puis crée ton propre dieu et invente son histoire et ses pouvoirs.
Durée : 1h30
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620357150210400167 »}]
Un atelier pour les enfants de 8 à 11 ans mythologie
© Musée d’arts de Nantes
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