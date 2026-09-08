La fabrique des dieux (8/11 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
lundi 26 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-26 15:00 – 16:30
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€/4€/2,5€ Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 11
Découvre dieux et légendes de la mythologie parmi les œuvres des collections, puis crée ton propre dieu et invente son histoire et ses pouvoirs.Durée : 1h30
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620357150210400167
Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, Station Bottière, Nantes 8 septembre 2026
- Les mardis couture créative, Le 20 mille, Nantes 8 septembre 2026
- Façonne ta coupelle : Atelier de modelage en argile autodurcissante Le 20 mille Nantes 9 septembre 2026
- Les lectures Nature Parc du Grand Blottereau Nantes 9 septembre 2026
- Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc du Grand Blottereau Nantes 9 septembre 2026