La Fabrique du Chœur d’Opéra Place du Foirail Bagnères-de-Bigorre

La Fabrique du Chœur d’Opéra

Place du Foirail BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

La Fabrique du Chœur d’Opéra invite les amateurs de chant à rejoindre un chœur éphémère dirigé par Julien Garde. Répétitions en juin et début août, avant un concert gratuit le 7 août à 18h, place du Foirail, dans le cadre du festival Les Voix du Vallon.

lesvoixduvallon@gmail.com

English :

La Fabrique du Ch?ur d?Opéra invites singing enthusiasts to join an ephemeral choir directed by Julien Garde. Rehearsals in June and early August, before a free concert on August 7 at 6pm, Place du Foirail, as part of the Les Voix du Vallon festival.

L’événement La Fabrique du Chœur d’Opéra Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-09 par Pôle du Tourmalet |CDT65