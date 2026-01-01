La fabrique du complot : hier et aujourd’hui Mémorial de la Shoah Paris

Complot ou récits complotistes ? L’histoire de la Shoah constitue un exemple révélateur de la manipulation de l’opinion publique. Structurée par l’antisémitisme, l’idéologie nazie repose sur une vision conspirationniste du monde. En établissant des liens pertinents entre l’histoire et la période très contemporaine, l’atelier vise à donner des outils pour mieux analyser les images et les discours qui circulent sur Internet et les réseaux sociaux.

Durée : 2 h.

Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le lundi 16 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



