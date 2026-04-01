LA FABRIQUE DU PRINTEMPS CAFÉ DES MINOTIERS Gardouch
LA FABRIQUE DU PRINTEMPS CAFÉ DES MINOTIERS Gardouch samedi 18 avril 2026.
Gardouch
LA FABRIQUE DU PRINTEMPS
CAFÉ DES MINOTIERS 16 Quai Riquet Gardouch Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 15:30:00
Date(s) :
2026-04-18
La belle idée pour fêter le printemps les ateliers créatifs de printemps avec Emeline ! Semis, bombes à graines et créations nature pour tous au programme
Le printemps se prépare !
Au programme de ce samedi 18 Avril
Pour cette séance, Emeline te propose de fêter le printemps avec des petits ateliers de fabrication diverses bombes à graines, semis, mobile nature, couronne de printemps …
Accès gratuit, participation solidaire sur place souhaitée
Enfants à partir de 5 ans (accompagnés obligatoirement par un adulte jusqu’à 10 ans)
Les enfants sont sous la responsabilité des parents
Inscriptions limitées (10 enfants maximum) .
CAFÉ DES MINOTIERS 16 Quai Riquet Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The perfect way to celebrate spring: spring creative workshops with Emeline! Seedlings, seed bombs and nature creations for all on the program
L’événement LA FABRIQUE DU PRINTEMPS Gardouch a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE