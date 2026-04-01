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LA FABRIQUE DU PRINTEMPS CAFÉ DES MINOTIERS Gardouch

LA FABRIQUE DU PRINTEMPS CAFÉ DES MINOTIERS Gardouch

LA FABRIQUE DU PRINTEMPS CAFÉ DES MINOTIERS Gardouch samedi 18 avril 2026.

Lieu : CAFÉ DES MINOTIERS

Adresse : 16 Quai Riquet

Ville : 31290 Gardouch

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-18T14:00:00

Fin : 2026-04-18T15:30:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Gardouch

LA FABRIQUE DU PRINTEMPS

CAFÉ DES MINOTIERS 16 Quai Riquet Gardouch Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 15:30:00

Date(s) :
2026-04-18

La belle idée pour fêter le printemps les ateliers créatifs de printemps avec Emeline ! Semis, bombes à graines et créations nature pour tous au programme
Le printemps se prépare !

Au programme de ce samedi 18 Avril

Pour cette séance, Emeline te propose de fêter le printemps avec des petits ateliers de fabrication diverses bombes à graines, semis, mobile nature, couronne de printemps …

Accès gratuit, participation solidaire sur place souhaitée
Enfants à partir de 5 ans (accompagnés obligatoirement par un adulte jusqu’à 10 ans)
Les enfants sont sous la responsabilité des parents
Inscriptions limitées (10 enfants maximum)   .

CAFÉ DES MINOTIERS 16 Quai Riquet Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The perfect way to celebrate spring: spring creative workshops with Emeline! Seedlings, seed bombs and nature creations for all on the program

L’événement LA FABRIQUE DU PRINTEMPS Gardouch a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE