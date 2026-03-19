LE BARBIER DE SÉVILLE À GARDOUCH

QUAI RIQUET Gardouch Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Quand l’opéra se mélange avec le Canal du Midi. Venez profiter au Quai Riquet à Gardouch de ce spectacle dans un cadre unique !

Opéra Le Barbier de Séville de G. Rossini, représentation au bord du canal du Midi avec Le Bus Figaro

Horaires et tarifs définitifs à venir .

QUAI RIQUET Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr

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English :

When opera meets the Canal du Midi. Come and enjoy this unique show at the Quai Riquet in Gardouch!

L’événement LE BARBIER DE SÉVILLE À GARDOUCH Gardouch a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE