CAFÉ PAPOTE SUR LES ECRANS MEDIATHEQUE DE LANTA Gardouch

Gardouch

CAFÉ PAPOTE SUR LES ECRANS

MEDIATHEQUE DE LANTA 2 avenue de l’église Gardouch Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Le café papote c’est un temps d’échange entre parents et enfants, animé par l’association Eclore Accompagnement. Aujourd’hui le thème est Les écrans !

L’atelier permet à des parents de discuter de l’utilisation des écrans dans leur quotidien en compagnie d’une professionnelle. Il s’agit dans une ambiance bienveillante de pouvoir accéder à de l’information, exprimer des besoins et trouver des clés pour accompagner ce nouveau quotidien rempli d’écrans de notre société. Que vous ayez connaissance ou non des recommandations concernant la présence d’écran avec les jeunes enfants, que vous ayez un sentiment de culpabilité ou que certaines situations à la maison vous semblent désespérées, cet atelier vous permettra de parler, d’apprendre à connaître et dompter ce nouvel outil qu’est l’écran.

Les enfants sont autorisés et un animateur sera sur place pour s’occuper d’eux dans une salle distincte de l’espace de discussion.

Inscription conseillée par tel 09 63 21 81 87. .

MEDIATHEQUE DE LANTA 2 avenue de l’église Gardouch 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 9 63 21 81 87 mediatheque@lanta.fr

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English :

Café papote is a time for parents and children to exchange ideas, led by the association Eclore Accompagnement. Today’s theme is: Screens!

L’événement CAFÉ PAPOTE SUR LES ECRANS Gardouch a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE