Informations pratiques

Vergt

La fabuleuse quête de Martial

30 route de salon Vergt Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-24

Spectacle son et lumière

Restauration rapide et buvette sur place

Spectacle son et lumière

Restauration rapide et buvette sur place .

30 route de salon Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 59 97 95

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English : La fabuleuse quête de Martial

Sound and light show

Fast food and refreshment stand on site

L’événement La fabuleuse quête de Martial Vergt a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux