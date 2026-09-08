Informations pratiques

Troyes

La facture électronique passez à l’action !

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 13:00:00

fin : 2026-09-25 15:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Facturation électronique êtes-vous prêt(e) ? La facturation électronique arrive et va progressivement changer les habitudes de nombreuses entreprises.



Mais concrètement, qu’est-ce qui change ? Qui est concerné ? Quelles sont les échéances ? Et comment s’y préparer ?



Artisan(e)s, entrepreneur(se)s et professionnel(le)s qui souhaitent y voir plus clair, venez faire le point lors de cette réunion d’information et de sensibilisation, animée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est Établissement Aube.



Un temps pour comprendre la réforme, poser vos questions et repartir avec les premières clés pour anticiper sereinement cette évolution. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

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English :

L’événement La facture électronique passez à l’action ! Troyes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne