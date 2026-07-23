LA FAILLE DE PERSEIGNE Blèves
vendredi 14 août 2026 · Blèves
Informations pratiques
Blèves
LA FAILLE DE PERSEIGNE
Parking du Belvédère Blèves Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:30:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
LA FAILLE DE PERSEIGNE
Petite randonnée de 5 km à la découverte du massif de Perseigne et de sa géologie.
En seconde partie, vous découvrirez l’intrigante Faille de Perseigne .
Avec Philippe Gombert géologue à la retraite.
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Animation non adaptée aux PMR. .
Parking du Belvédère Blèves 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
THE PERSEIGNE FAULT
L’événement LA FAILLE DE PERSEIGNE Blèves a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Maine Saosnois
À voir aussi à Blèves (Sarthe)
- ZOOM SUR BLÈVES Blèves 4 août 2026