Informations pratiques

Blèves

LA FAILLE DE PERSEIGNE

Parking du Belvédère Blèves Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:30:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

LA FAILLE DE PERSEIGNE

Petite randonnée de 5 km à la découverte du massif de Perseigne et de sa géologie.

En seconde partie, vous découvrirez l’intrigante Faille de Perseigne .

Avec Philippe Gombert géologue à la retraite.

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.

Animation non adaptée aux PMR. .

Parking du Belvédère Blèves 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

THE PERSEIGNE FAULT

L’événement LA FAILLE DE PERSEIGNE Blèves a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Maine Saosnois