UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Blèves

LA FAILLE DE PERSEIGNE Blèves

vendredi 14 août 2026 · Blèves

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Parking du Belvédère
Ville
72600 Blèves
Département
Sarthe
Tarif

Blèves

LA FAILLE DE PERSEIGNE

Parking du Belvédère Blèves Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:30:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-08-14

LA FAILLE DE PERSEIGNE
Petite randonnée de 5 km à la découverte du massif de Perseigne et de sa géologie.
En seconde partie, vous découvrirez l’intrigante Faille de Perseigne .

Avec Philippe Gombert géologue à la retraite.

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
Animation non adaptée aux PMR.   .

Parking du Belvédère Blèves 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63  contact@tourisme-maine-saosnois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

THE PERSEIGNE FAULT

L’événement LA FAILLE DE PERSEIGNE Blèves a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Maine Saosnois

À voir aussi à Blèves (Sarthe)