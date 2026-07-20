Informations pratiques

Blèves

ZOOM SUR BLÈVES

Blèves Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

ZOOM SUR BLÈVES

Laissez-vous conter l’histoire et le charme du village de Blèves à travers la découverte de leur patrimoine, de leurs ruelles et de leurs richesses locales.

Entre anecdotes et lieux emblématiques, cette balade vous dévoilera tout ce qui fait l’authenticité et le caractère de ce village.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois. .

Blèves 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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FOCUS ON BL%C8VES

L’événement ZOOM SUR BLÈVES Blèves a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Maine Saosnois