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La falaise des Confessionnaux, OT – Maison de la Baleine, Luc-sur-Mer

La falaise des Confessionnaux, OT – Maison de la Baleine, Luc-sur-Mer

La falaise des Confessionnaux, OT – Maison de la Baleine, Luc-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.

Lieu : OT - Maison de la Baleine

Adresse : OT - Maison de la Baleine 45 rue de la Mer LUC-SUR-MER

Ville : 14530 Luc-sur-Mer

Département : Calvados

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

La falaise des Confessionnaux 11 juillet – 25 août OT – Maison de la Baleine Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T14:30:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Replongez dans le passé, du temps de la mer tropicale, à la découverte des organismes fossiles et décryptez l’environnement de la falaise des Confessionnaux.
(2km/2h30) – Niveau 1

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Replongez dans le passé, du temps de la mer tropicale, à la découverte des organismes fossiles et décryptez l’environnement de la falaise des Confessionnaux. (2km/2h30) – Niveau 1

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