La falaise des Confessionnaux, OT – Maison de la Baleine, Luc-sur-Mer
La falaise des Confessionnaux, OT – Maison de la Baleine, Luc-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.
La falaise des Confessionnaux 11 juillet – 25 août OT – Maison de la Baleine Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T14:30:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00
Replongez dans le passé, du temps de la mer tropicale, à la découverte des organismes fossiles et décryptez l’environnement de la falaise des Confessionnaux.
(2km/2h30) – Niveau 1
OT – Maison de la Baleine OT – Maison de la Baleine 45 rue de la Mer LUC-SUR-MER Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « agpah@orange.fr »}]
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