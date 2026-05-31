La falaise des Confessionnaux, OT – Maison de la Baleine, Luc-sur-Mer

La falaise des Confessionnaux 11 juillet – 25 août OT – Maison de la Baleine Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T14:30:00+02:00 – 2026-07-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T14:30:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Replongez dans le passé, du temps de la mer tropicale, à la découverte des organismes fossiles et décryptez l’environnement de la falaise des Confessionnaux.

(2km/2h30) – Niveau 1

OT – Maison de la Baleine OT – Maison de la Baleine 45 rue de la Mer LUC-SUR-MER Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « agpah@orange.fr »}]

L a falaise vous livrera tous ses secrets dont l’origine de son nom !