La Faltazi Le Bacchus Rennes Jeudi 28 mai, 21h00 Tarifs : 18€ et 12€

Bienvenue à La Joute de Faltazi, le fabuleux tournoi d’improvisation !

Quatre improvisateur.ice.s de la scène rennaise ont accepté de relever le défi de La Faltazi. Le jeudi 28 mai, ils et elles enflammeront la scène du Bacchus et s’affronteront avec humour et brio pour tenter de remporter le plus beau des trophées : la Carotte d’Or !

Alors public, venez rire et découvrir avec nous des histoires absurdes, drôles, épiques et touchantes qui vous plongeront dans l’imaginaire de La Faltazi : la merveilleuse compagnie d’improvisation nantaise.

Présentateur : Tremeur Le Floch

Improvisateur.ice.s : Ronan Baslé, Mélissa Besnier, Hélène Rigole, Flavien Videau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8173-la-faltazi-la-joute-de-faltazi-mai-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



