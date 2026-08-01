La Fantaisie des Schumann 2026 Château de Sainte Foy d’Anthé Anthé

Informations pratiques

Anthé

La Fantaisie des Schumann 2026

Château de Sainte Foy d’Anthé 653 Route de Sainte-Foy Anthé Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:45:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

La Fantaisie des Schumann: spectacle théâtral et musical itinérant (uNopia / Cœur et Panache). Porté par Guilhem Fabre et Jérôme Pouly sur un texte de Coline Oddon, ce dialogue de notes et de mots unit la Fantaisie op. 17 de Schumann au destin passionné de Robert et Clara.

La Fantaisie des Schumann est un spectacle théâtral et musical présenté à bord d’une scène itinérante.

Interprété par Guilhem Fabre et Jérôme Pouly sur un texte original de Coline Oddon, ce spectacle hybride met en scène la Fantaisie op. 17 de Robert Schumann, œuvre romantique en trois mouvements composée pour Clara Wieck.

Les artistes incarnent ce couple légendaire dans un dialogue de notes et de mots retraçant leur vie entre passion, folie et mémoire.

Cette coproduction unit uNopia et Cœur et Panache. .

Château de Sainte Foy d’Anthé 653 Route de Sainte-Foy Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@aveccoeuretpanache.fr

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English : La Fantaisie des Schumann 2026

The Schumann Fantasy: a traveling theatrical and musical performance (uNopia / Cœur et Panache). Directed by Guilhem Fabre and Jérôme Pouly, based on a text by Coline Oddon, this dialogue of notes and words links Schumann’s Fantasy, Op. 17, to the passionate story of Robert and Clara.

L’événement La Fantaisie des Schumann 2026 Anthé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Vallée du Lot et Garonne